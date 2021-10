La GesanCom Fly Volley Marsala travolge la Volley Valley Catania

Si prende l’intera posta in palio, in un PalaBellina finalmente con il pubblico, di Piero Maccarone. Una seconda giornata di Campionato molto attesa dalla società lilibetana che ha avuto il sapore della conferma del buon lavoro svolto, nella preparazione ed in questo inizio di campionato. Un convincente 3-0 che grazie ai parziali 25-13 / 25-16 / 25-10 poco lascia alla immaginazione e lancia il sodalizio azzurro in testa alla classifica in coabitazione con Caffè Trinca Palermo ed in attesa del match di domani della Stefanense.

Starting six: Per la Fly Volley Marsala, Coach Marco Adornetto schiera lo stesso sestetto vincente di Pedara con la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e Lo Iacono, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. La Volley Valley di Piero Maccarone, presenta la diagonale Surace/Riferi, in banda le schiacciatrici Col/Di Lorenzo e le centrali Richiusa/Carpinato alternate al libero De Luca. Tre set praticamente uguali e perfettamente comandati dalle libellule di Marco Adornetto che impongono il loro gioco fin dalle prime battute grazie ad una attenta conduzione in tutte le fasi di gioco. MVP del match Chiara Scirè che grazie ad una serie di battute micidiali, ad una difesa estrema e ad un fase di attacco impeccabile impegna in fragorosi applausi il pubblico presente.

Una piacevole nota è stato l'ingresso di Gaia De Marco che, dopo il grave infortunio al ginocchio di qualche anno fa, gioca nei finali di secondo e terzo set entrando nel tabellino con un ACE in battuta e dimostrando che chiunque venga chiamato a giocare farà la propria parte in maniera convincente.

Fly Volley Marsala: Scirè 17, Pirrone 4, Spanò 8, Lo Iacono 10, Campagna 5, Simoncini 3, De Marco 1.

Volley Valley CT: Carpinato 2, Surace 1, Di Lorenzo 2, Richiusa 5, Bonfiglio 2, Riferi 7.

© Riproduzione riservata