A Trapani per una settimana il campionato italiano degli avvocati tennisti

Da domani la città di Trapani sarà protagonista del 44° Campionato Italiano organizzato dall’Aiat, Associazione italiana avvocati tennisti. Il torneo si svolgerà dal 23 al 29 agosto presso il Circolo Tennis di Trapani e vedrà scendere in campo gli avvocati in regola con il tesseramento agonistico provenienti da tutta Italia in una settimana interamente dedicata al tennis.

Si prevede la partecipazione di un centinaio di avvocati tennisti, che hanno scelto Trapani ed il Circolo Tennis per la possibilità di organizzare eventi collaterali alla manifestazione in posti incantevoli.

«Fa sempre piacere - dichiara il sindaco Giacomo Tranchida - sapere che la nostra città venga ritenuta luogo ideale per eventi e manifestazioni che consentono a chi proviene da altre regioni di poter ammirare le bellezze del nostro territorio. In bocca al lupo a tutti coloro i quali scenderanno in campo per il 44° Campionato Italiano organizzato dall’Aiat e grazie agli organizzatori dell’evento, a cominciare dall’avvocato Dario Safina, presidente del locale circolo del tennis». Safina è anche assessore ai Lavori pubblici della giunta guidata da Tranchida.

