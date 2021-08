Basket, parte la stagione della 2B Control Trapani: al via test fisici e allenamenti

Parte la stagione della 2B Control Trapani. Nella giornata di lunedì 16 agosto la prima squadra effettuerà i test fisici e atletici con il responsabile dell’area sanitaria Rino Barbiera e con il preparatore atletico Salvatore Sorrentino. Domani, martedì, si terrà invece il primo allenamento stagionale sotto la guida dello staff tecnico granata capitanato da coach Daniele Parente.

Insieme al gruppo ci saranno anche i giovani provenienti dal settore giovanile granata Martin Kovachev, Giovanni Minore e Valerio Longo, i quali per tutta la stagione daranno supporto alla prima squadra per mantenere sempre alto il livello degli allenamenti.

Nella prima parte della preparazione pre-stagionale saranno presenti anche Giorgio Lamia e Veljko Dancetovic. Saranno assenti, almeno per il momento, i due atleti statunitensi Sekou Wiggs e Elijah Childs, che si uniranno ai compagni di squadra non appena saranno terminate le pratiche burocratiche per il loro approdo in Italia previsto entro fine agosto.

