Pallacanestro Trapani, il preparatore atletico Ferioli va via

Il preparatore atletico Davide Ferioli lascia la Pallacanestro Trapani. Lo comunica il club con una nota, precisando che si tratta di una «risoluzione consensuale del contratto». Nella squadra granata, che milita in serie A-2 maschile, Ferioli era arrivato un anno fa forte delle precedenti esperienze in serie B alla Robur et Fides Varese e in serie A alla Pallacanestro Reggiana , dopo essere transitato anche dalla University of Northern LIowa come assistente preparatore delle squadre di basket e football.

Il club precisa che «in questa difficile stagione, vissuta con lo spettro costante del Covid-19 che ha messo spesso alle strette la tenuta psico-fisica degli atleti, il dott. Ferioli si è distinto per professionalità e competenza». La Pallacanestro Trapani rivolge pertanto «a Davide - la note si conclude in questo modo confidenziale - i più sinceri auguri per un prosieguo di carriera ricco di gioie e soddisfazioni».

© Riproduzione riservata