Alcamo, cittadinanza onoraria all'ex pilota Jean Alesi

L’amministrazione di Alcamo, nella persona del Sindaco Domenico Surdi, conferirà la Cittadinanza Onoraria a Jean Alesi (Giovanni Roberto Alesi), ex pilota di Formula 1, mercoledì pomeriggio alle ore 19:00, durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale convocata per conferire la cittadinanza allo sportivo francese di padre alcamese.

La cerimonia di conferimento della Cittadinanza avrà luogo presso l'Atrio Santi Ignazio di Lojola e Francesco Saverio (Atrio Collegio dei Gesuiti) alla presenza delle autorità. Ad accogliere il pilota nel centro storico cittadino, Piazza Ciullo, ci sarà un’esposizione di auto sportive del Cavallino rampante.

Nella targa che sarà conferita all’ex pilota si legge "La Città di Alcamo conferisce la cittadinanza onoraria a Jean Alesì, per ricordare il talento, il coraggio, la passione, l'umiltà e la lealtà nello sport e nella vita". La cittadinanza onoraria vuole essere il riconoscimento alla carriera di una personalità sportiva che, con professionalità, impegno, grande entusiasmo, voglia di gareggiare, ha saputo portare in alto il nome della Città di Alcamo nel mondo dell’automobilismo, lo sport che appassiona intenditori e non.

