Al via il 28 giugno la prima edizione del KiteFest a Marsala

Prende il via lunedì prossimo la prima edizione del KiteFest Marsala, una settimana di sport per gli amanti del windsurf e del kitesurf, in programma dal 28 giugno al 4 luglio 2021 nella Laguna dello Stagnone di Marsala. Presentata a Palazzo dei Normanni, a Palermo, la manifestazione è stata organizzata dall’associazione Sport Turismo Stagnone, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Marsala.

Per promuovere il territorio, stamane è stata illustrata anche un’altra iniziativa, la Nowhere Flight Sicily, organizzata dall’Associazione strutture extralberghiere di Marsala (per entrambe Ars e assessorato hanno destinato complessivametne un contributo di 19 mila euro). Si tratta di un volo promozionale che partirà il 17 luglio dall’aeroporto Vincenzo Florio di Birgi (Trapani), a bordo di un Boeing 737/800, per sorvolare i luoghi simbolo della regione. Sul vettore di AlbaStar Airlines si gusteranno così vini locali doc e la gastronomia tipica siciliana gourmet.

"La sponsorizzazione di questi due eventi da parte della Regione prende le mosse da due considerazioni - ha detto l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina - innanzitutto il luogo, perchè dobbiamo mostrare le peculiarità del nostro territorio e lo Stagnone è un posto meraviglioso dal punto di vista naturalistico. E ancora, abbiamo sempre più bisogno di istituzionalizzare eventi per rafforzare la promozione turistica dell’Isola». «L'evento su cui si punta oggi non deve essere una tantum - ha sottolineato il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè -, ma il primo di una serie che dovrà crescere anno dopo anno. Mi auguro che sia una manifestazione di qualità perchè se creiamo una competizione reale sicuramente avrà successo - ha concluso - e questo è il vero turismo su cui dobbiamo puntare".

© Riproduzione riservata