Erice Entello fa il bis, è campione provinciale under 15 femminile

Domenica 20 giugno si sono svolte al Palazzetto “Pino Cardella” le semifinali e la finale per la categoria Under 15 Femminile. Nella mattinata l'Erice Entello vince la gara contro Bussolaweb Marsala del professor Viselli mentre l'altra semifinale è appannaggio della Sigel Marsala contro Ca.La.Co Partanna. Vince la gara per aggiudicarsi il 3 posto del podio Bussolaweb Marsala.

Il pomeriggio con un caldo proibitivo scendono in campo Sigel Marsala contro Erice Entello, quest’ultima squadra che ha tra le sue fila atlete della Vigor Mazara, New Efebo Castelvetrano e Progetto Volley Marsala. Dopo un inizio tentennante le ragazze, di coach Viselli e La Commare, guidate dal capitano Chiara Grimaldi prendono in mano le redini del gioco e con una prova corale chiudono con un perentorio 3 a 0.

Il Comitato Territoriale premia come migliore palleggiatrice Federica Amaro, migliore schiacciatrice Giorgia Montalbano, miglior libero Martina Rallo e migliore centrale Serena Parisi. MVP ovvero migliore giocatrice della serata con una ottima prestazione in ogni fondamentale Adragna Sofia. Complimenti a tutte le ragazze che giovedì approdano alla fase interterritoriale contro Volley Palermo e Pol. Dil. Nino Romano Messina, gli incontri si svolgeranno a Palermo in campo ancora non definito.

