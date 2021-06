Dalla Tunisia alla costa trapanese a nuoto: nuova impresa per Neil Agius

Il fondista maltese Neil Agius cercherà di realizzare un’impresa che non è mai stata fatta prima. Prevede di effettuare la sua traversata intercontinentale dalla Tunisia alla Sicilia, una distanza di 153 km, tra il 26 giugno e il 7 luglio. L’ex campione olimpico ha annunciato la sua prossima grande sfida in una conferenza stampa.

"Ho scelto questo percorso, qualcosa che non era mai stato intrapreso prima e sono pronto a provare a battere un altro record", ha detto. Questa avventura è supportata da Wave of Change, ONG finanziata da Neil per sensibilizzare alla lotta ai rifiuti di plastica in mare perchè la sfida di un nuotatore non è solo sportiva! La traversata a nuoto di questo

L'attivista ambientale mira a sostenere il turismo tunisino e a proteggere il mare dall’inquinamento.

Il punto di partenza di Neil sarà il piccolo villaggio di El Haouaria a Cap Bon. Toccherà la costa siciliana di Kartibubbo, in provincia di Trapani. Tuttavia, questa traversata non è la prima della serie di eventi di resistenza intrapresa dal campione perchè nel giugno dello scorso anno, il nuotatore (34 anni) è diventato la seconda persona a completare la traversata tra la Sicilia e Malta in un tempo record di 28 ore, 7 minuti e 27 secondi. Lo scorso dicembre ha affrontato l’acqua fredda e ha nuotato la distanza da Malta a all’isola di Gozo in due ore.

