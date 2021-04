Da Trapani alle Olimpiadi di Tokyo, lo skater trapanese Alessandro Mazzara ad un passo dal sogno

Lo skater siciliano, Alessandro Mazzara, è ad un passo dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Trapanese di nascita e romano d'adozione, così si può definire il giovane atleta. Quest'anno grazie all'introduzione dello skateboarding come disciplina olimpica, potrà rappresentare l'Italia a Tokyo, a soli 17 anni. Facendo già parte della top 20 degli skater migliori al mondo.

La sua esperienza in questo sport comincia per caso, all'età di 6 anni, grazie al papà che lo porta nel suo primo skatepark a Roma, città dove vive da sempre ormai, e lì sale per la prima volta su una tavola. Ebbene, da quel giorno pare vi sia stato un vero e proprio colpo di fulmine tra il giovane Alessandro Mazzara e questo sport, anzi definito da lui stesso come: “Lo skate oltre che essere uno sport, è prima di tutto uno stile di vita – spiega -. In questa disciplina non esistono allenamenti particolari come in altri sport, per migliorare devi semplicemente salire su una tavola e skateare, cioè andare sullo skate”.

Lo skater 16enne, nasce nel 2004 a Erice, oggi nonostante sia ancora giovanissimo è considerato uno tra i 20 più forti al mondo in questo sport. Tante sono le competizioni a cui ha partecipato, tante ne ha anche vinte. La sua prima gara l'ha fatta all'età di 8 anni in Svezia, nella città di Malmö. Da qui inizia a farsi notare per il suo grande talento e verrà invitato successivamente ad alcune delle competizioni più importanti al mondo, ad esempio nella patria dello skateboarding, ovvero in California. Ecco alcuni dei risultati più importanti raggiunti da Mazzara sia da junior che da professionista, dal 2017 ad oggi: primo classificato al Nass festival Bristol, Hot Wheels Junior Open Woodward, Vans park series Paris e campione italiano al Campionato italiano di Bergamo. Bronzo al Beach games Doha, Vert attack e al WRG Barcellona.

Le Olimpiadi sono il suo prossimo obiettivo principale: “Chiaramente il mio obiettivo principale sono le Olimpiadi di quest'anno. Non penso ad altro al momento, sono molto concentrato. Inoltre penso che questa competizione rappresenti, finalmente, una buona occasione per far attecchire per bene lo skateboarding nel nostro paese, perché la situazione non è delle migliori in Italia e ancor peggio è in Sicilia. Basti pensare che prima dell'introduzione di questo sport alle Olimpiadi, a scuola neanche ero giustificato per i miei impegni sportivi, adesso la situazione sta cambiando un pochino, fortunatamente”, conclude.

La conferma per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo arriverà circa a metà maggio, con l'ultima competizione nella quale Mazzara dovrà confermarsi tra i big dello skateboarding. Gara che si svolgerà negli Stati Uniti d'America, per l'esattezza nello stato dell'Ohio. Ancora non è stato chiarito se occorrerà fare un certo punteggio. Tuttavia una cosa è certa: il giovane atleta nato a Erice ha già il pass olimpico in tasca. Non resta che confermarlo in modo definitivo.

