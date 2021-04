Volley, la Sigel Marsala a Cutrofiano per l'assalto ad un posto nei Playoff

Reduce da tre vittorie di fila, la Sigel Marsala affronterà giovedì sera, fuori casa, il Cutrofiano, nel recupero della quinta e ultima giornata di andata del Pool Promozione. Si tratta della quinta e sesta in classifica, divise da cinque punti (Marsalesi in vantaggio). Una eventuale vittoria della Sigel, proietterebbe le ragazze siciliane verso un posto ai Playoff.

L’accesso alla struttura del PalaCesari, così come ormai avviene per tutti gli impianti, sarà regolamentato da misure restrittive anti-Covid, in osservanza delle attuali normative in materia sanitaria per lo svolgimento degli sport di alto livello riconosciuti dal Coni.

