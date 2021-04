Basket, Corbett trascina Trapani: Milano costretta a inchinarsi

Partita di recupero della sesta giornata di ritorno in programma lo scorso 14 febbraio ad altissimo contenuto adrenalico, posta in palio importante sia per Milano che per la 2 B Control Trapani che, ormai aritmeticamente certa della salvezza, vuole un piazzamento in classifica che gli consenta di accedere alla fase ad orologio nella migliore posizione possibile.

E il risultato finale che premia i padroni di casa dice che Trapani vincendo si porta 2-0 sull’Urania e affianca in classifica anche Piacenza, superata pure essa per differenza canestri e , in attesa di tutti gli atri recuperi, sale in quinta posizione. Ora i granata sono attesi all’ultima gara di recupero, a Udine, dove si andrà con la serenità di avere conquistato un traguardo importante.

