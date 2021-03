La Fly Volley Marsala torna sconfitta da Caltanissetta: l'Albaverde domina

Torna sconfitta da Caltanissetta, nell'ultima trasferta di regular season, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala, battuta da una concreta Albaverde, nella 9° e penultima giornata di ritorno del campionato di B2 di Volley femminile girone N/2.

L'acuirsi di un vecchio infortunio a Maria Laura Patti, durante l'ultimo allenamento, ha privato il team lilibetano della sua carismatica schiacciatrice ed obbligato coach Lucio Tomasella a schierare una formazione davvero inedita con Giorgia Ruggirello opposto titolare e Diana Spanò banda S1 le centrali Arianna Titone e Valentina Guccione, Arianna Giannone banda S2, Sara Gabriele in cabina di regia e Francesca Parisi libero.

Il match sembrava mettersi bene per la Fly Volley con un primo set vinto 20- 25 dopo un ottimo recupero e relativo sorpasso sulle nissene, un secondo set che andato avanti punto a punto ha visto, però, le avversarie prevalere 25-20 solo nel finale, tanto da far pensare che si poteva ancora tentare l'assalto per la vittoria. Invece, nel terzo set, l'Albaverde ha preso quel consistente vantaggio che, anche con tutta la volontà possibile di recuperarlo, le biancoazzurre hanno visto sfuggire per 17-25.

Il quarto set, vietato ai cardiopatici, è stato giocato punto a punto fino al 24-24 dopodiché, vuoi per la tensione, vuoi per la concretezza dell'Albaverde il set si conclude 26-24 a loro favore consegnando ai posteri la terza sconfitta di questo campionato.

