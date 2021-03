Pattinaggio, un giovane trapanese vince l'oro ai Campionati italiani

Trapani si tinge d'oro: il giovanissimo Nicolas Incandela, atleta dell’Asd Polisportiva Saline Trapanesi ha guadagnato il primo posto ai Campionati italiani indoor di Pattinaggio Corsa a Pescara.

Incandela è arrivato in vetta sul podio della categoria ragazzi 12, con il tempo di 19.700.

Buoni anche i risultati degli atleti Sofia Palumbo e Adriano Di Bella rispettivamente nelle categorie Ragazzi F e M.

Nel rispetto del protocollo Covid per limitare l’ingresso nel Pattinodromo di Pescara, i Campionati Italiani si sono svolti senza pubblico ma in diretta streaming in due sessioni. La prima tra il 5 e il 7 marzo e la seconda tra il 12 ed il 14 marzo.

Nella seconda sessione a rappresentare i colori granata Jennipher Criscenti (cat. Allievi F), Ninetta Grasso (cat. Juniores F) e Mattia Romano (cat. Juniores M), i quali, pur abbassando e non di poco i tempi ottenuti nella precedente edizione e riuscendo a disputare le loro gare restando in gruppo, pagano dazio l’assenza dell’impianto ormai da un anno e mezzo non fruibile poiché in ristrutturazione.

Valentina Incandela coach dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi si ritiene soddisfatta del titolo Italiano conquistato da Nicolas Incandela: "Atleta di talento - dice -, ma nel contempo disciplinato e sempre concentrato nella preparazione sportiva, così come tutti gli atleti del settore agonistico".

"L’oro è una vera boccata di ossigeno per la tradizione rotellistica trapanese - aggiunge Stefano Romano dirigente della società rotellistica granata -, perché arriva nel periodo più buio per questa disciplina sportiva, arrivare sul gradino più alto del podio, allenandosi in un parcheggio, oltre a far comprendere la serietà ed il livello di preparazione dei nostri coach Valentina Incandela e Giuseppe Strazzera, ci rende fiduciosi sul grande margine di miglioramento all’atto della consegna del Pattinodromo di Trapani tirato a lucido".

"Siamo fiduciosi che ciò avvenga rapidamente - aggiunge Giuseppe Strazzera Vice Presidente della Polisportiva Saline Trapanesi - sappiamo gli sforzi e le attenzioni che l’Amministrazione Comunale di Trapani sta dedicando per la nostra causa ma anche per l’intera comunità, e per questo li ringraziamo ma nel contempo invitiamo a non abbassare la guardia, perché lo sport è vita".

© Riproduzione riservata