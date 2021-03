Successo in casa per la Fly Volley Marsala: incassa il 3-1 contro l'Ardens Comiso

Grande successo per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala che nella terza giornata di ritorno del Campionato di B2 di Volley femminile girone N/2 batte 3-1 l’Ardens Comiso di coach Concetta Marchisciana con i parziali 25-21 23-25 25-16 25-18, grazie ai quali si garantisce la seconda posizione in classifica fino al termine della regular season.

Lucio Tomasella ha schierato lo starting six con la diagonale Gabriele/Spanò - le bande Patti e Giannone - le centrali Titone e Guccione alternate al libero Parisi con l’obiettivo dichiarato di ribaltare la sconfitta dell'andata e per dare quella sterzata al campionato che proietterebbe le libellule marsalesi tra le protagoniste assolute dei due gironi.

La cronistoria del match è presto raccontata con i primi due set giocati punto a punto con alterne fortune per le due contendenti che mettono in pratica una bella pallavolo fatta di buona difesa ed ottime ripartenze ponendo in rilievo le pregevoli individualità di entrambe le squadre con una varia distribuzione del gioco sia sulle bande che sulle centrali e se nel primo set è stata la Fly Volley a recuperare e sorpassare le avversarie, nel secondo saranno le comisane a raggiungere le biancoazzurre aggiudicandosi il set.

Il terzo ed il quarto set vedranno la A29 GesanCom Fly Volley Marsala sempre avanti, grazie a piccoli strappi nel punteggio, riuscendo a chiudere i set e conseguentemente la partita a proprio favore

