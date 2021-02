Lavori fermi al pattinodromo di Trapani, a rischio i campionati italiani

Da un paio di mesi il cantiere del Pattinodromo di Trapani è fermo: grande è la preoccupazione della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Nell’estate 2022 dovrebbero svolgersi nell’impianto trapanese gli Italian Roller Games, massima manifestazione che prevede i vari campionati italiani, ma i ritardi nei lavori mettono a rischio tutto il progetto della FISR.

«Siamo preoccupati per lo stop dei lavori - afferma Massimiliano Trovato, presidente regionale della FISR -, dopo la variante per l’adeguamento del progetto alle nuove regole internazionali, ci siamo accorti che tutto era fermo per la mancanza del caricamento del progetto nella piattaforma del Coni. Un ritardo burocratico che non è accettabile».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Trapani, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE