Pallacanestro Trapani nella "tana" della capolista, sfida alla Bertram Tortona

Non è certo la partita più indicata per provare ad uscire dal buio tunnel della crisi in cui la Pallacanestro Trapani si è infilata, ma è pur vero che tutto può succedere. Oggi contro la capolista Bertram Tortona (Pala Oltrepò, ore 18.00, dirigono Francesco Terranova di Ferrara, Stefano Del Greco di Verona, Alberto Morassutti di Gradisca D’Isonzo) la formazione di coach Daniele Parente è chiamata a scalare una montagna.

Ma, atteso che Tortona è imbattuta, i tifosi confidano nella cabala e nella legge dei grandi numeri che vuole prima poi arrivare una sconfitta. Non si affida alla scaramanzia, ma crede nel frutto del suo lavoro, coach Daniele Parente.

«Contro Casale abbiamo sempre rincorso, a metà partita avevamo fatto 0 su 9 da tre punti e questo ci ha innervositi molto. Nel finale siamo stati bravi a tornare sul meno tre ma abbiamo forzato due conclusioni che ci sono state fatali. Ci sono mancati i dettagli. Contro Tortona dovremo disputare la partita perfetta ed avere voglia di confrontarci con la prima della classe che finora è stata semplicemente perfetta».

