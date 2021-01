Pallacanestro Trapani, a Casale senza l'infortunato Spizzichini

Turno infrasettimanale in serie A2 di basket questa sera con la 2 B Control che (ore 20,45, Pala Ferraris di Piazzale Azzurri Veterani Casalesi dello Sport) rende visita al Casale Monferrato.

Nell’assurdo mondo dello sport all’epoca del Covid19, si tratta della gara della seconda giornata del girone di ritorno senza che si sia giocata quella del girone di andata. Infatti la gara programmata per il 18 novembre a causa della positività di un giocatore piemontese acclarata poche ore prima dell’inizio della partita, venne rinviata al 24 novembre e successivamente all’8 dicembre per slittare, infine, al prossimo 17 febbraio. In questo tourbillon di date, finalmente, si gioca.

E Trapani arriva a stasera ancora una volta incerottata, visto che in queste ore ha avuto conferma della gravità dell’infortunio patito da Gabriele Spizzichini, uscito dolorante dopo pochi minuti di gioco in occasione del match di domenica scorsa contro Treviglio.

