La Fly Volley Marsala vince la prima sfida: 3-0 contro la Nigithor S. Stefano di Camastra

Vince e convince la A29 GesanCom Fly Volley Marsala in quella che era considerata la prima insidia del campionato di B2 femminile di Volley. La Nigithor di Santo Stefano di Camastra nulla ha potuto contro le ragazze di Lucio Tomasella che, visti i parziali - 25/19 25/13 25/19 – fa incamerare i primi tre storici punti alla società cara al Presidente Roberto Marino in questo esordio stagionale in un campionato nazionale oltremodo difficile come la B2.

Lucio Tomasella presenta uno starting six come da attese con la diagonale Gabriele/Spanó, in attacco Bellapianta/Patti e le centrali Guccione/Giannone alternate al libero Parisi. La cronaca del match racconta di un primo set che le biancoazzurre lilibetane affrontano con il giusto piglio portandosi sul 14-7 grazie a piccoli strappi di un attacco preciso e ad una fase muro/difesa assolutamente entusiasmante ed anche se le peloritane di Marco Adornetto hanno provato a rientrare nel risultato, con ottimi attacchi di Pirrone e Scirè, alla fine, le palle a terra che contavano le hanno realizzate le marsalesi.

Secondo set fotocopia del primo con la sola differenza che le ragazze messinesi non sono riuscite a rientrare nel punteggio, tanto da far divenire il divario assolutamente incolmabile. Come nel primo, il muro a due Gabriele/Spanò o Patti/Guccione sono risultati insormontabili. Il libero Parisi, quando messa sotto pressione, ha svolto il compito come se fosse in allenamento.

Il terzo set, invece, ha visto le ragazze della Nigithor battersi ma, quando il risultato era 18-18, un nuovo break delle biancoazzurre della A29 GesanCom Fly Volley Marsala pone fine alle ostilità e consegna ai posteri l'ultima schiacciata vincente di una Maria Laura Patti oltremodo positiva.

"Tutta la squadra è da considerare Top of the match - dichiara Lucio Tomasella - ottimo esordio, ma per noi sono tutte delle finali da affrontare con il coltello tra i denti".

