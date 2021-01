La Sigel Marsala spazza via il Club Italia, poule promozione centrata

Dopo aver messo sotto Pinerolo e Sassuolo, la Sigel travolge al «Bellina» anche il Club Italia Milano. Punti d’oro che valgono il quarto posto (scavalcato Busto Arsizio, battuto dal Mondovì) e l’accesso alla poule promozione.

È ormai centrato uno dei primi cinque posti finali dovendo Marsala ancora recuperare (mercoledì, ore 14,30) il match interno contro Montale per chiudere poi la stagione affrontando domenica fuori casa il Sassuolo e successivamente (domenica 31 gennaio), nell’ultimo recupero, ancora il Milano, stavolta in trasferta.

Dopo una lunga serie di rinvii della partita d’andata a causa del Covid che ha più volte colpito la formazione delle federali, ieri sera, Sigel e Club Italia si sono così potute affrontare sia pure soltanto per il match di ritorno. Un match che Marsala non ha avuto difficoltà a far suo, malgrado la generosa prova fornita dalle lombarde, costrette a lasciare a casa una pedina importante come la centrale Graziani.

SIGEL MARSALA-CRAI CLUB ITALIA MILANO 3-0

Sigel Marsala: Caserta, Gillis 9, Nonnati (n.e.), Mistretta, Mazzon 21, Demichelis 3, Parini 6, Vaccaro (libero), Pistolesi 16, Colombano (n.e.), Caruso 5, Soleti 1. All.: Amadio

CraI Club Italia Milano: Bassi (libero), Gannari, Monza 7, Gardini 12, Armini (libero), Giuliani, Marconato 4, Frosini 15, Nervini 2,Trampus (n.e.), Barbero, Pelloia, Ituma 5, Nwakalor 8. All.: Bellano

Arbitri: Guarneri di Messina e Di Lorenzo di Palermo

Note: successione e durata set 25-22 (24’), 25-18 (25’), 26-24 (27’)

