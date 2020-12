Basket, colpo del Trapani in casa del Biella

Colpo grosso del Trapani in casa della Edilnol Pallacanestro Biella che cercava un pronto riscatto dopo la pesante sconfitta di Orzinuovi. Invece i granata hanno disputato una gara maiuscola, riuscendo a spuntarla nel finale dopo essere stati bravi a rimanere in scia quando Biella aveva in mano l'inerzia della gara.

Biella è partita con il quintetto formato da Laganà, Miasch i, Pollone, Hawkins e Wojciechowski. Parente ha risposto con Erkmaa, Spizzichini, Corbett, Miller e Renzi. Proprio Miller firma il primo canestro e subito dopo Renzi replica dalla media (0-4). Laganà suona la carica con una tripla, 3-4. Una schiacciata di Wojciechowki porta l'Edilnol per la prima volta in vantaggio sul 16-15 a -2'50" dalla prima sirena. C'è grande equilibrio, fino al 23-19 del primo parziale.

