Trapani calcio, difficile ricostruire la contabilità del club

Udienza interlocutoria quella di ieri dinanzi al Tribunale civile di Trapani, presieduto dal giudice Anna Loredana Ciulla relativa al concordato preventivo cui è stato provvisoriamente ammesso il Trapani Calcio.

Ieri il Giudice ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune perplessità evidenziate dal Commissario Giudiziale con riferimento ai dati contenuti nelle scritture contabili depositate il 23 novembre. Praticamente l'avvocato Piacentino ha evidenziato la difficoltà di ricostruire la contabilità del Trapani. L'avvocato Andrea Capone ha fatto presente al Tribunale che: "effettivamente alcune poste iscritte in bilancio andranno aggiornate anche alla luce delle lettere di circolarizzazione inviate dalla società ai creditori, ma non sono tali - ha sottolineato il legale - da doversi dichiarare l'improcedibilità come richiesto in udienza dai legali dei creditori".

Lo stesso avvocato Capone ha poi ribadito che: "La condotta del Trapani è stata trasparente e sempre improntata sulla massima collaborazione con il Tribunale e con gli organi della procedura.

