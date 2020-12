Panathlon di Trapani, a Roald Lilli Vento la «Stella d’Oro» del Coni

La Direzione Nazionale del Coni ha conferito la Stella d’Oro al Merito Sportivo al trapanese Roald Lilli Vento. L’attuale presidente del Panathlon Club di Trapani ha ricevuto la comunicazione direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

«Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale – scrive il numero uno dello sport italiano parlando di Vento -, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio».

Una straordinaria attività sportiva, iniziata negli anni ‘60 con il basket (Serie A con la Rosmini Erice), con il calcio, con l’atletica leggera e successivamente proseguita con una lunga attività dirigenziale.

Roald Lilli Vento si è sempre distinto per l’impegno profuso nella promozione dei valori dello sport, del fair play e della solidarietà: ha più volte ricoperto il ruolo di dirigente di società sportive; è stato a lungo Segretario del Coni di Trapani; è stato delegato provinciale della FISD - Federazione Italiana Sport Disabili e tantissimi altri risultati. Una vita dedicata allo sport e ora la massima onorificenza del Coni.

