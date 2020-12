La Pallacanestro Trapani crolla ancora in casa

Terza sconfitta interna per Trapani che tra le mura amiche non ha sinora centrato una sola vittoria. Una sconfitta che nelle previsioni ci poteva stare, visto il valore degli avversari, quel Torino che lo scorso anno non andò in A per la sospensione del campionato, ma che nelle proporzioni è pesantissima.

Gli ospiti hanno controllato Trapani nel primo quarto, poi hanno messo giù il piede sull’acceleratore e per Trapani non c’è stato nulla da fare. Una gara disputata all’ora di pranzo e che ha rischiato di non essere disputata a causa della pioggia entrata al Pala Conad dal tetto che ha bisogno di una sistemazione. Gli inservienti hanno asciugato il parquet sino a pochi secondi prima dell’entrata in campo dei giocatori.

