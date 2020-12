Scherma, il mazarese Bucca è il terzo miglior arbitro del mondo

Senza mai essere “protagonisti”, prerogativa riservata spesso ai soli atleti, ci sono figure, come l’arbitro, che difficilmente lasciano parlare di sé ma che sono importanti ed indispensabili per la riuscita di ogni competizione. Il mazarese Emanuele Bucca entra di diritto nel gotha dell’arbitraggio mondiale di scherma e viene premiato come terzo miglior arbitro al Mondo nella specialità Sciabola per la stagione 2019/2020. È giunta, infatti, la notizia di un’importante successo italiano ed in particolar modo siciliano.

Il mazarese Emanuele Bucca, già delegato regionale del Gruppo Schermistico Arbitrale Siciliano e da anni importante arbitro internazionale, è stato nominato 3^ Arbitro di Sciabola migliore al Mondo e contestualmente inserito nelle prestigiosissime liste «Elite Referee» per la stagione 2020/21. A stabilirlo è stato il Comitato Esecutivo della Fédération Internationale d’Escrime (FIE) su diretto volere della Commissionne arbitrale Internazionale che ha reso pubblica la decisione in merito ai premi che ogni anno vengono assegnati ai migliori arbitri internazionali.

