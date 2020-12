Terza sconfitta per la Pallacanestro Trapani, battuta da Treviglio nel finale

Nel recupero della prima giornata, la Bcc Treviglio supera la 2B Control Trapani per 87-83, ottenendo il secondo successo consecutivo, il primo al «PalaFacchetti». Terza sconfitta stagionale invece per Trapani, ancora priva di Miller. A decidere il match il grande terzo periodo (34-21) degli uomini di Devis Cagnardi di ribaltare l'iniziale svantaggio e di portare a casa una vittoria importante.

Frazier, con 28 punti, e Nikolic 23, i migliori tra i padroni di casa. Corbett 19, in doppia per Trapani, con Renzi,Palermo e Mollura.Frazier, Pepe, Sarto, Nikolic e Borra per Cagnardi; Palermo, Spizzichini, Corbett, Mollura e Renzi per Parente. Altissime percentuali e ritmo alto sin dall'inizio. Treviglio è produttiva dall'arco con Frazier ed un 3+1 di Sarto per il 9-5 Bcc. Corbett, seppur subito gravato di due falli, ribalta il tabellino con un parziale (9-13).

La Bcc si affida ai suoi tiratori, Pepe e Frazier rispondo presente, Palermo , dall'altro lato, con un 3+1 tiene avanti i suoi (19-22). Un gran canestro di Frazier pareggia i conti ma nel finale di quarto i giovani Erkmaa ed Adeola chiudono il periodo appannaggio dei granata 22-26. Corbett è una spina nel fianco per la difesa di casa con Treviglio che fa scuotersi con i rimbalzi offensivi di D’Almeida e Borra ma è sempre Corbett a punire (29-35).

Una gran schiacciata di Nikolic in contropiede prova a rilanciare la Bcc, le percentuali della 2B si sporcano ed un periodo in cui si segna poco ancora Nikolic accorcia : 35-38 all'intervallo. Al rientro in campo Nikolic risponde a Corbett, la Bcc trova le sue torri e con lo step back di Frazier rimette il naso avanti (46-45). 5 in fila di Mollura per Trapani ma è Frazier a prendere la scena con tre canestri in fila (58-57).

L’equilibrio lo rompe Nikolic con due bombe, Frazier segue a ruota e con due magie firma il parziale Bcc con cui si chiude ilterzo periodo (69-59). 34 punti in un quarto per gli uomini di Cagnardi. Trapani mai doma e lo 0-7 con cui i granata aprono l'ultimo periodo rimette il match in equilibrio, Reati rompe il digiuno di casa e risponde ad Erkmaa, 74-70 a cinque dal termine.

Palermo e Mollura replicano a Nikolic, la Bcc perde Borra per falli ma è sempre Frazier l’ancora di salvezza ( 81-75). Entrambi gli allenatori se la giocano con i “quattro piccoli”, ancora Mollura riporta sotto Trapani (81-79). Nell’ultimo intenso minuto sono i liberi a decidere e Pepe, Sarto e Frazier sono glaciali. Treviglio firma la seconda, termina 87-83.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE