La Sigel Marsala vuole continuare a scalare l’alta classifica

Un cammino sin qui entusiasmante e un incredibile terzo posto in classifica (in condominio con Busto Arsizio) a tre soli punti dalla capolista «Acqua & Sapone» Roma, superfavorita per il salto in A1. Adesso, addirittura, per la Sigel, l’occasione per ritrovarsi ancora più in alto, attesa com’è, dopo il trionfo di Torino di sabato sera contro la locale Cus Barricalla, da due match interni di fila proprio contro «Futura Giovani» Busto Arsizio e Volley Mondovì.

Si comincia questo pomeriggio (fischio di inizio all’insolito orario delle 15,15 per consentire il rientro in sede in serata alla compagine ospite, ndc) col posticipo della quinta giornata di ritorno, che vedrà scendere alla Fortunato Bellina Busto Arsizio, ovverosia la formazione che divide con Marsala la terza poltrona, ad un solo punto dal Pinerolo (che le precede a quota 17) e, come detto, a tre lunghezze dalle romane dell’Acqua& Sapone.

Domenica, invece, sarà la volta del Mondovì, altra formazione di buon livello, ma sicuramente alla portata della Sigel alla luce dello straordinario momento di forma che stanno attraversando capitan De Michelis e compagne, le quali hanno peraltro da recuperare ben quattro gare e, di queste, addirittura tre in casa contro Pinerolo, Sassuolo ed Exacer Montale e l’ultima a Milano sul campo del Club Italia.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

