Pallacanestro Trapani recupera con Treviglio

A questo atipico campionato che oggi recupera la prima giornata in calendario, la 2 B Control aggiunge una sua atipicità: ha perso le due gare casalinghe ma poi è andata a vincere le due gare in trasferta. Dopo Piacenza e Urania Milano, oggi Trapani è chiamata, ancora fuori casa, al Pala Facchetti contro Treviglio (arbitri Stefano Wassermann di Trieste, Gabriele Gagno di Spresiano e Nicolas Pellicani di Ronchi dei Legionari.

Una gara ad alto coefficiente di difficoltà, ma Renzi e compagni sinora hanno dimostrato di avere carattere e voglia di fare bene. Intanto una buona notizia: è atterrato in Italia Shonn Miller, l’ ala di 201 cm per 101 kg chiamato a sostituire Marshawn Powell che è tornato negli Usa pochi giorni prima dell’inizio del campionato lasciando Trapani in grosse difficoltà. Miller è in città per espletare tutte le procedure sanitaria e burocratiche in vista del suo esordio in maglia granata che, presumibilmente, dovrebbe essere domenica 13 al PalaConad contro Torino (si gioca alle ore 12.00).

Intanto c’è da giocare oggi e il coach granata, che con l’Urania ha finalmente potuto disporre di Emmanuel Adeola, il giovane nigeriano (sedici anni) di scuola Stella Azzurra, il cui tesseramento ha fatto tribolare la società per problemi burocratici, spera di poter recuperare del tutto La Marshal Corbett, stoicamente in campo a Milano (19 punti per lui) nonostante i problemi alla caviglia mentre sono ancora out i due giovani Luciano Tartamella e Tommy Pianegonda. Ciononostante in casa granata vige un moderato ottimismo, come fa comprendere il capitano Andrea Renzi, a Milano top scorer dell’incontro con 23 punti, gran parte dei quali da oltre 6.75.

