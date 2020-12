Pallacanestro Trapani a Milano, Miller non sarà della partita

In un campionato caratterizzato dal Covid 19 e che oggi propone la sesta giornata ( Trapani ne ha giocato tre, rinviata una poco prima di scendere in campo mentre deve recuperare la prima ), la 2 B Control gioca oggi in anticipo a Milano ospite dell’Urania (palla a due iniziale alle ore 18,00).

Una gara, la terza nel giro di sei giorni, contro un’avversaria che, paradossalmente, sinora non è mai scesa in campo ed a cui il quintetto di Parente arriva dopo la bella prova, purtroppo con sconfitta, contro Udine. Una gara che sarà sicuramente disputata senza uno dei due americani (Shonn Miller neoacquisto della formazione granata, è in attesa di rilascio del “visto” da parte delle autorità competenti) e senza il giovane Adeola, in attesa del nulla osta dalla Fiba visto che il suo è un tesseramento «anomalo».

© Riproduzione riservata

