Pallacanestro Trapani battuta da Udine, i granata pagano le tante assenze

Una gara stoica, affrontata a viso aperto, condotta per larghi tratti tanto che lo stesso coach avversario alla fine ha ammesso che se Trapani avesse vinto non avrebbe rubato nulla. I granata hanno messo in campo tutte le loro energie, ma è stata Udine che ha vinto.

A fine gara coach Daniele Parente, deluso per il risultato ma che nulla ha potuto rimproverare ai suoi e a sé stesso, ha sottolineato come «abbiamo approcciato bene la partita, al massimo della nostra disponibilità. Senza i due americani, (Corbett infortunato alla caviglia, Miller ancora alle prese con la burocrazia ed i visti di trasferimento) e Adeola (il cui tesseramento è al vaglio della Fiba che lo ha definito “anomalo”) con Spizzichini che tornava da un infortunio e che doveva giocare meno di quanto alla fine, colpevolmente, l’ho fatto giocare, era difficile fare di più. Poi Udine ci ha fatto pagare l’esperienza e ci hanno punito nei momenti in cui ci siamo innervositi. Qui abbiamo subito dei parziali e poi è stata dura recuperare».

