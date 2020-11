Pallacanestro Trapani, dopo la sconfitta si cerca il riscatto con il Piacenza

Settimana complicata, quella appena terminata, per la 2B Control Trapani, apertasi con la sconfitta con Tortona e poi con il rinvio della gara con Casale causa Covid. Ma oggi, a mezzogiorno, si torna in campo al Palabanca in quel di Piacenza.

"Giocare in trasferta non è mai semplice specialmente dopo una sconfitta. Incontreremo - dice Fabrizio Canella, vice allenatore della 2B Control Trapani - una squadra tosta, non mollano mai,squadra forte fisicamente, due Usa grandi atleti, due lunghi che riempiono l’area. Dobbiamo fare una partita tosta si fisicamente che di testa".

Si arriva con carenza nell’organico. "Purtroppo giochiamo senza tre giocatori. Ci mancherà Spizzichini, per problemi fisici e Adeola e Miller per problemi burocratici. Per il primo è in corso una verifica della FIBA relativa alle pratiche di tesseramento del giocatore ritenuto un “caso speciale”. La società. comunque, monitora quotidianamente l’evolversi della questione. Per Shonn Miller, neoacquisto della formazione granata, si è in attesa di rilascio del “visto” da parte delle autorità competenti. La nostra dirigenza sta facendo di tutto per questi due ultimi, speriamo che nei prossimi sette/otto giorni che si risolvano”.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE