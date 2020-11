La vela sceglie ancora Trapani in vista delle Olimpiadi di Tokyo

Trapani al centro del mondo della vela fino a febbraio. Diversi equipaggi, provenienti da tutto il mondo, hanno scelto la città trapanese come sede per preparare al meglio le Olimpiadi di Tokyo previste nell’agosto del 2021. Un’aria internazionale che dà ampio risalto alla città, in un momento nel quale lo sport giocato è sempre meno protagonista, a causa anche dell’emergenza coronavirus.

