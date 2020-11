Sigel Marsala, rinviata la gara contro il Club Italia Crai

Sarà rinviato a data da destinarsi il recupero della gara tra Club Italia Crai e Sigel Marsala in programma per mercoledì 18 novembre alle 20 al Centro Federale Pavesi di Milano.

L'ulteriore spostamento della gara, in calendario nell'8ª giornata del Girone Ovest del Campionato di A2, è dovuto ai tempi degli esiti dei tamponi di controllo effettuati dalla formazione federale nella giornata di domenica.

Non avendo la garanzia che i risultati dei test fossero pronti in tempo utile per disputare la partita, la Sigel Marsala ha chiesto il rinvio dell'incontro. Spostamento che è stato accordato dal Club Italia Crai.

© Riproduzione riservata