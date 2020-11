Pallacanestro, Trapani vince l'ultima amichevole contro l'Orlandina

Ultima amichevole per la Pallacanestro Trapani che ieri sera al Pala Conad ha incontrato l’ Orlandina. Come si è soliti in queste occasioni le due squadre hanno deciso di azzerare il risultato alla fine di ogni quarto, anche se la somma dice che Trapani ha vinto 96-90, vincendo tre frazioni, lasciando agli ospiti solo la terza. Partita fluida, con le due squadre attente a mettere a frutto gli schemi dei due tecnici.

L'articolo di Salvatore Morselli nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE