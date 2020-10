Monte Erice, la 62esima edizione: il pilota Loffredo darà il via alla gara

Ennesimo impegno di campionato in terra Sicula per il pilota salernitano della Re D'Italia Art Giovanni Loffredo, che nel prossimo fine settimana darà al via della 62^ Monte Erice. La gara in provincia di Trapani è la settima tappa degli otto appuntamenti previsti in questo CIVM 2020.

L'esperto pilota della Scuderia Vesuvio dopo il bicchiere mezzo pieno di Cividale vorrà mostrare segni di riscatto nella gara siciliana sull'impegnativo percorso di Erice a bordo della Mini Cooper SD gestita dall'AC Racing.

L'ambizione del veloce poliziotto salernitano Loffredo sarà sicuramente quella di dare continuità, nei 5.730m di Erice, alle importanti affermazioni di questo campionato, in particolar modo alle vittorie di gara 2 a Gubbio, Popoli e Alghero.

© Riproduzione riservata