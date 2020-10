Sigel Marsala sotto pressione, tre partite in otto giorni

Tre gare nell’arco di otto giorni, in A2 femminile, per la Sigel Marsala di volley. Appena il tempo di assaporare il meritatissimo successo casalingo ai danni del Cus Barricalla Torino e di brindare così alla terza vittoria stagionale dopo l’affermazione sul campo della Exacer Montale e il precedente successo di Olbia contro la locale Haermae, che le marsalesi del presidente Massimo Alloro saranno questa sera di nuovo in campo al Palasport “San Luigi” di Busto Arsizio per il primo turno infrasettimanale del torneo che le vedrà impegnate nel posticipo contro la Futura Volley Giovani, al suo secondo impegno di fila in casa.

