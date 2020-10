Monterice, lavori in corso sulla Sp1 Valderice-Erice: "Sarà un'edizione particolare"

Si concluderà questa settimana la prima tranche di lavori che il Libero Consorzio comunale di Trapani sta effettuando sulla strada provinciale 1 Valderice-Erice. Si tratta di un intervento di scarificazione e posa di asfalto su alcuni tratti della strada che presentavano criticità al momento del sopralluogo tecnico effettuato, qualche settimana fa, con Oronzo Pezzolla, supervisore alla sicurezza di Aci Sport.

La prossima settimana, invece, i tecnici, interverranno sulle barriere protettive in acciaio di altri tratti della strada, a contenimento del costone: anche questi sono interventi che si sono resi necessari a seguito del sopralluogo congiunto – Libero Consorzio, Genio Civile, Aci, Comuni di Erice e Valderice – effettuato qualche settimana addietro.

"La macchina organizzativa è già in moto da alcune settimane – ha detto il Presidente dell’Aci Trapani, Giovanni Pellegrino – grazie anche alla sinergia tra gli enti. Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare della “Monterice” che, come è oramai noto, si correrà senza pubblico. È stata una decisione sofferta ma necessaria – ha detto ancora il Presidente Pellegrino – alla luce delle disposizioni governative. Sono legittime le critiche ma non certo le accuse nei confronti dell’organizzazione che deve rispettare tutte le regole per garantire la sicurezza". Sul sito Aci Trapani (http://www.trapani.aci.it/ spip.php?article8021), intanto, sono disponibili tutti i documenti necessari per i piloti. Anche quest’anno l’Aci Trapani ha firmato la convenzione con Grandi Navi Veloci per l’applicazione di tariffe agevolate per i piloti che arriveranno da oltre lo Stretto.

La cronoscalata – valida come prova del Campionato italiano di velocità in montagna – si potrà seguire in diretta streaming sui canali social ufficiali (Fanpage Aci Trapani e Aci Sport) e sulle tv. L’Aci Trapani ha, infatti, già programmato un piano di comunicazione che garantirà ai tanti appassionati di motori di poter seguire la gara – con le due manche di domenica 25 ottobre – tramite le immagini video trasmesse in diretta dal circuito.

