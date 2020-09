L'imprenditore romano Gianluca Pellino potrebbe acquistare il Trapani Calcio

Il cinquantenne imprenditore romano, Gianluca Pellino, attivo nel settore dell’energia, potrebbe presto diventare il nuovo patron del Trapani calcio.

Pellino ha diverse volte chiesto a Fabio Petroni, rappresentante di Alivision, proprietaria del club di poter acquistare la società granata. Romano trapiantato ad Avezzano, dove possiede una centrale turbogas (l’imprenditore è attivo nel settore dell’energia), Pellino, sembra abbia pressato parecchio per concludere l’affare.

Non si escludono novità nelle prossime ore perché l’imprenditore sarebbe innamorato del territorio trapanese. Da mettere in evidenza che nel 2017 Gianluca Pellino ha rilevato la maggioranza delle quote societarie, il 99,88%, della compagnia aerea Air Vallée. Fabio Petroni riflette. Potrebbe essere l’affare giusto per rilanciare il Trapani calcio.

