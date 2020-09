Basket Trapani, ricomincia la stagione: attesi due atleti americani

L’attesa è stata tanta. Fermi dalla vittoria casalinga contro l'allora capolista Torino in un Pala Conad desolatamente vuoto a causa del Covid 19 e dopo la lunga sosta, ieri i giocatori della 2B Control Trapani insieme a tutto lo staff (tecnico, medico e dirigenziale), si sono ritrovati per la prima volta per dare ufficialmente inizio alla stagione agonistica 2020/2021.

Un ritorno, si spera presto alla normalità, senza la presenza di sponsor, pubblico e mass media, nel pieno rispetto delle misure anticovid-19. Assenti ancora i due americani, La Marshall Corbett e Marshawn Powell, fermi negli Usa in attesa del visto ancora non arrivato, atteso che le ambasciate in America a causa del coronavirus sono chiuse e tutto l’iter viene svolto in via telematica.

Intanto sono stati ultimati ed hanno dato esito negativo i test sierologici effettuati a ciascun atleta e membro dello staff. Da qui il via agli allenamenti agli ordini dei propri tecnici in massima sicurezza a cui si sono presentati all’appuntamento i riconfermati Andrea Renzi, Marco Mollura, Matteo Palermo, Gabriele Spizzichini, Curtis Nwohuocha, i nuovi Hogo Erkmaa, Emmanuel Adeola ed il gruppo degli junior composto da Salvatore Basciano,

Vlad Piarchak Luciano Tartamella, Giorgio Lamia, Giorgio Guadalupi, Tommy Pianegonda, A fare gli onori di casa il general manager Nicolò Basciano ed il coach Daniele Parente.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE