Pallacanestro Trapani, comincia l’avventura: supercoppa il primo obiettivo

Con le visite mediche svoltesi sabato presso il il centro di medicina sportiva di Trapani, presieduto dal dottor Francesco Saluto, ed agli ordini dei dottori Francesco Paolo Masnada, Roberto Mollica e Francesco Paolo Sieli, è iniziata ufficialmente la stagione agonistica 2020/2021 della 2 B Control Pallacanestro Trapani.

Sono arrivati tutti, i tranne gli americani, che comunque, sono attesi da un giorno all’altro, fermi negli Usa in attesa del visto ancora non arrivato. Ciò a causa del Coronavirus, dato che le ambasciate in America sono chiuse e tutto l’iter viene svolto in via telematica.

L'articolo di Salvatore Morselli nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

