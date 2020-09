Pallavolo, Sigel al lavoro per la trasferta a Olbia

Si è aperta la quinta settimana di lavoro precampionato per la Sigel Marsala di pallavolo. In queste giornate particolarmente calde e afose, enorme il dispendio di energie del gruppo messo su dal presidente Massimo Alloro e dal direttore sportivo Maurizio Buscaino.

«Le ragazze –afferma il presidente Massimo Alloro- si sono sin qui allenate con la costante del caldo sia nelle sedute mattutine in sala pesi, che in quelle del pomeriggio alla Fortunato Bellina, dove ormai da una ventina di giorni stiamo provando e riprovando i nostri schemi di gioco offensivi e difensivi. Un programma di lavoro ben articolato in attesa di prendere parte alle prime amichevoli contro formazioni di B1 e A2 che vogliamo giocare nelle prossime settimane per verificare l'amalgama di squadra e i progressi di carattere atletico e fisico delle singole atlete».

L'articolo di Giancarlo Marino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

