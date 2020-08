Trapani, la Finanza svela le attività di De Simone

«Perché abbiamo preferito De Simone? Non c’era clausola esclusiva a trattare perché volevamo qualcuno che desse continuità e credibilità al Trapani. Ho percepito l’affidabilità della controparte. Se la controparte temporeggia e mi dice che non ha ancora parlato con le banche, già è un aspetto che non va bene».

Era il 5 marzo 2019, conferenza stampa di presentazione di Maurizio De Simone nuovo patron del club granata. A parlare è Paola Iracani, ex amministratore unico del Trapani. Un anno e cinque mesi dopo i finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno arrestato Maurizio De Simone.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

