Pallacanestro Trapani, Davide Ferioli è il nuovo preparatore atletico

Davide Ferioli è il nuovo preparatore atletico della Pallacanestro Trapani. Il neogranata è stato dal 2014 al 2018 preparatore fisico in serie B alla Robur et Fides Varese. Ha avuto una esperienza negli USA presso l’ University of Northern LIowa come assistente preparatore squadra di basket e football NCAA Division I. Inoltre ha avuto l’incarico di preparatore fisico della Pallacanestro Reggiana in Serie A.

Ferioli sulla sua nuova esperienza lavorativa ha dichiarato: “Ho ricevuto ottimi feedback relativi alla società, alla squadra, alla città ed ai tifosi. Ho davvero tanta voglia di ricominciare a lavorare, mi manca il lavoro sul campo ed il contatto con la squadra. Metterò al servizio di tutti le mie competenze e sono sicuro che potremo fare un’ottima stagione”. Per il general manager Nicolò Basciano “Siamo molto felici di avere inserito nel nostro staff tecnico Davide Ferioli la cui figura si è rivelata quella più aderente alle nostre esigenze ed alle idee di programmazione e di prevenzione che vorremmo mettere in campo nella prossima stagione”.

