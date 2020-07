Pallacanestro Trapani, Curtis Nwohuocha nel roster per il terzo anno consecutivo

Il centro Curtis Nwohuocha, 203 cm di altezza, farà parte per il terzo anno consecutivo del roster della Pallacanestro Trapani.

Nella scorsa stagione nel gruppo guidato da coach Parente è stato autore di 2,5 punti di media. Il ventitreenne nigeriano, cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Cantù, ha esordito in Serie A l'8 marzo 2014. Va così a completarsi un organico di tutto rispetto per la formazione cara al presidente Basciano. Mancherebbero un paio di under per mirare ad un campionato sicuramente all’avanguardia.

