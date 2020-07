Marco Mollura e Pallacanestro Trapani: insieme per i prossimi tre anni

La Pallacanestro Trapani ha raggiunto un accordo con Marco Mollura, 26 anni, per il prolungamento del proprio contratto di tre anni. Queste le parole dell’ala trapanese dopo l’ufficialità del suo accordo con la società granata: “Non potrei che essere più felice e ringrazio di cuore la famiglia Basciano.

Tutti sanno quanto io sia innamorato di questi colori, la maglia granata per me è una seconda pelle e l’idea di poterla vestire ancora per tanto tempo mi riempie di gioia e di orgoglio. So che devo ancora migliorare tanti aspetti del mio gioco ma posso garantire ai tifosi che darò quotidianamente tutto me stesso per onorare questa maglia”.

Per l’amministratore delegato Nicolò Basciano “Marco per noi è un giocatore fondamentale e l’idea di sottoscrivere un contratto così lungo nasce perché vogliamo che diventi un giocatore bandiera. Il suo legame col territorio ed il suo amore per la maglia granata sono un valore aggiunto difficile da trovare in altri giocatori”.

