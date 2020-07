Il forte americano Marshawn Powell alla Pallacanestro Trapani

La Pallacanestro Trapani ha ufficialmente raggiunto l’accordo per un contratto annuale con il trentenne Marshawn Powell, ala-pivot di 201 cm e 105 kg, esperto atleta americano. Unisce un atletismo impressionante a una tecnica individuale che gli permette di avere sia la dimensione interna che quella fronte a canestro.

Powell è stato il quinto giocatore nella storia di Arkansas University che abbia registrato almeno 1000 punti, 450 rimbalzi, 75 stoppate e 100 assist in carriera. Esperienze in Europa in Ucraina, a Treviso, Reggio Calabria, Montegranaro, Udine.

Ha disputato la stagione passata tra la Bundesliga tedesca ad Amburgo e la LEB Oro spagnola al Breogan. L’ala americana ha dichiarato che “tornare in Italia sarà un piacere perché mi sono sempre trovato benissimo”. Per il coach Daniele Parente “Si tratta di un giocatore che può esprimersi sia in post sia fronte a canestro ma soprattutto è un lungo a cui piace correre. Per le sue caratteristiche fisiche e tecniche crediamo che si integri perfettamente con il pacchetto lunghi che abbiamo. In più ha già giocato con Corbett a Treviso e Montegranaro: sono molto contento che abbia accettato la nostra proposta”.

