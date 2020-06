Pallacanestro Trapani, conferma per Corbett: sottoscritto il contratto

Una decisione in cui ha prevalso il cuore. La Marshall Corbett ha sottoscritto il contratto con la Pallacanestro Trapani anche per la prossima stagione sportiva. La «combo guard»di 191 cm e 80 kg, occuperà lo spot di guardia titolare. Una scelta su cui ha pesato tantissimo la famiglia e la qualità di vita della città .

«Sono davvero felice di questa scelta. Ho sempre dichiarato che io e la mia famiglia stavamo benissimo a Trapani e che avrei avuto voglia di tornare perché in questa città ci siamo sempre sentiti a casa. Non vedo l’ora di riprendere a giocare coi miei compagni, la scorsa stagione – ha detto Corbett - abbiamo lasciato qualcosa in sospeso e voglio ricominciare da lì».

