Contratto biennale per il coach Parente alla Pallacanestro Trapani

Il coach Daniele Parente ha firmato un contratto biennale con la Pallacanestro Trapani. Soddisfazione per l’amministratore delegato della società Nicolò Basciano: “Daniele è un allenatore che ha dimostrato ancora una volta carattere e personalità, affrontando senza paura la categoria. Per noi è parte della famiglia granata e le sue qualità morali e tecniche, unitamente al gran lavoro che svolge durante la settimana e alla capacità di far esprimere al meglio i propri giocatori, ne fanno una garanzia. Si tratta di un tassello importante e vogliamo dare continuità a quanto di buono fatto gli anni passati”.

Il tecnico ha messo in evidenza di essere “contento di proseguire il mio percorso insieme alla Pallacanestro Trapani. Mi sento di ringraziare il presidente e l’amministratore delegato Nicolò Basciano per la fiducia e la stima accordatami. Sappiamo che sarà un anno particolare e, da parte di tutti, serviranno ancor più spirito e voglia di sacrificio. A tutti noi è stato chiesto uno sforzo in più ma personalmente non ho avuto dubbi o tentennamenti”.

