Riaprono i circoli in provincia, il primo è quello di Marsala

Dopo il lungo lockdown che ha fermato tutte le attività sportive i primi a poter riaprire sono stati i

circoli tennis in quanto si è giustamente accertato che la pratica del tennis è uno degli sport più

sicuri in quanto viene rispettato il «distanziamento».

L'apertura non è stata facile ed una grossa opera di persuasione nei confronti del governo regionale è stata fatta dal presidente della Federtennis siciliana Gabriele Palpacelli.

«Ho inviato al presidente Musumeci - ci dice il presidente Palpacelli - diverse lettere in cui evidenziavo la

non pericolosità del nostro sport e gli sforzi che stavano facendo tutti i circoli per adeguarsi a quelle che

erano le misure da adottare a salvaguardia sia dei giocatori che di tutti coloro che operano nell'ambito dei

vari circoli tennis. Siamo riusciti nel nostro obiettivo permettendo a tutti gli amanti di questo sport la

possibilità di tornare a giocare seguendo tutte le direttive nazionali, regionali, locali ed i protocolli della

federazione».

