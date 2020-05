Trapani, terminati i lavori al campo Coni: la struttura si prepara alla riapertura

Il campo Coni è pronto a riaprire. Dopo due mesi di lockdown per l'emergenza coronavirus, l'impianto sportivo della città tornerà ad ospitare atleti e sportivi trapanesi per i loro allenamenti. Come ovvio, sempre individualmente e nel pieno rispetto delle disposizioni della «Fase 2» per evitare la diusione dell'epidemia.

I lavori di scerbatura e pulizia si sono conclusi nel fine settimana. Sono stati anche sistemati i bagni sotto la gradinata. L'ordinanza è praticamente pronta da sabato. Tant'è che si parlava di una riapertura già da oggi. Ma a causa di alcuni adempimenti, legati all'utilizzo dei servizi igienici, l'amministrazione comunale ha dovuto rinviare il tutto di qualche giorno.

Intanto questa mattina il vicesindaco Enzo Abbruscato ha fatto un secondo sopralluogo, dopo quello di sabato mattina, per definire le modalità di riapertura del campo Coni, probabilmente già da domani o mercoledì.

Nell'ambito degli interventi fatti nei giorni scorsi, sono stati anche rimossi tutti i rifiuti lasciati davanti al cancello principale. Praticamente è stato riempito un camion di immondizia. Prima dello stop per l'emergenza covid-19 era poi stati ultimati i lavori in uno dei tre spogliatoi, dotati di bagni e docce. Per gli altri due fabbricati bisognerà invece aspettare l'avvio della gara d'appalto.

