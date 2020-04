Trapani calcio, un anno dopo la promozione in Serie B

Lo scorso anno di questi tempi il Trapani si preparava a scrivere uno dei capitoli più belli della sua storia, quello della seconda promozione in Serie B. Una promozione inattesa, viste le premesse del luglio precedente, con la squadra in disarmo dopo l'annunciato disimpegno della famiglia Morace.

L'arrivo a Trapani quasi per caso di Vincenzo Italiano, a luglio, fece, invece, scoppiare una scintilla proprio mentre si stava consumando il primo di tanti capitoli della legati alla cessione della società con la «querelle» con l'imprenditore Agnello.

Vincenzo Italiano, giunto a Trapani alla vigilia dell'esordio stagionale in Coppa Italia, riuscì però insieme all'ex ds Raffaele Rubino nel miracolo di mettere assieme una squadra capace di compiere un vero miracolo sportivo. Una squadra che nonostante le mille traversie societarie di una stagione impossibile da dimenticare, ha lottato per il primato fino alla fine della stagione regolare per poi trionfare contro il Piacenza a giugno nella finale dei playoff.

L'unione di quel gruppo fantastico è ancora ben saldo ancora oggi ad un anno di distanza. Ne ha dato testimonianza Francesco Corapi, passato al Catanzaro a gennaio, che la sera della promozione indossava la fascia di capitano della squadra granata. Corapi ha infatti pubblicato sul suo profilo social lo screenshot di una videochiamata a cui hanno partecipato molti dei protagonisti della passata stagione. In 15 si sono dati appuntamento per rivivere le emozioni di una annata indimenticabile.

